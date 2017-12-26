До выборов президента остался 81 день: зарубежные инвесторы вывели из России почти миллиард долларов

2017 год стал для России самым провальным по привлечению иностранных инвестиций. Зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 млн долларов, тем самым практически перекрыв позитивный итог прошлого года, когда были привлечены 870 млн долларов. Этот результат оказался самым плачевным за все время действия антироссийских санкций. В итоге российские фонды оказались в числе аутсайдеров среди развивающихся стран.

Исход иностранных инвесторов обусловлен неоправдавшимися ожиданиям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch. В начале года бизнесмены надеялись на улучшение отношений США и России в связи с приходом к власти Дональда Трампа. Однако геополитическая напряженность за минувший год только усилилась.

Более того ожидаемое расширение антироссийских санкций лишь усиливает опасения инвесторов. В наступающем году, по оценке участников рынка, вывод капиталов продолжится. В США готовится так называемый «Кремлевский доклад» – список российских бизнесменов, по мнению Вашингтона, близких к Кремлю, в отношении которых могут быть введены жесткие ограничения. И хотя документ будет готов только к концу января, возможные последствия уже сейчас заложены в цену российских бумаг.

Только за декабрь из российских фондов был выведен 161 млн долларов. По итогам года суммарный отток инвестиций составил почти 900 млн долларов. Таким образом, российские фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов стран БРИК. Больше инвесторы вывели только из фондов, ориентированных на Китай (6,6 млрд долларов). В то же время в Индию вложили 4,2 млрд долларов, в Бразилию – 2,7 млрд долларов. В общей сложности фонды развивающихся рынков привлекли за 2017 год более 62 млрд долларов, что почти в четыре раза меньше, чем инвесторы вложили в фонды развитых стран.

Кроме того, исход иностранных инвесторов из российских акций сказался на фондовых индексах. По данным агентства Bloomberg, долларовый индекс РТС снизился на 1,4%, показав один из самых худших результов среди фондовых индексов всех государств. Сильнее упали только фондовые индексы Ближнего и Среднего Востока.

Москва, Зоя Осколкова

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