Минфин планирует пополнить ФНБ в 2018 году

Если стоимость нефти сохранится на том же уровне, Россия пополнит свои резервы. Министр финансов Антон Силуанов не исключил, что в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году поступят новые средства.

По итогам 2017 года, по данным Минфина, удалось вдвое сократить траты средств из Резервного фонда и ФНБ. В частности, предполагалось потратить 1707 млрд рублей, но к концу года эта цифра снизилась до 930 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В результате общий объем суверенных резервов РФ к 2018 году составил 4,595 трлн рублей, что составляет 5% ВВП. По словам Силуанова, пополнить кубышку удалось благодаря бюджетному правилу: все дополнительные доходы, полученные от продажи нефти стоимостью выше 40 долларов за баррель, направлялись в резервы.

«В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ», – отметил министр. Ранее Силуанов уточнял, что при стоимости нефти 54-55 долларов за баррель Минфин РФ закупит валюту на 2 трлн рублей, при цене 60 долларов – на 2,8 трлн рублей.

Накануне Минфин сообщил, что Резервный фонд России прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. На 1 января совокупный объем фонда был обнулен, остатки средств были отправлены на покрытие дефицита бюджета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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