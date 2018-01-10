В Резервном фонде РФ не осталось денег: последний триллион ушел на покрытие дефицита бюджета

Резервный фонд России прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. На 1 января совокупный объем фонда был обнулен, остатки средств переведены на единый счет федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.

В декабре в Резервном фонде оставались средства в иностранной валюте – 7,62 млрд долларов США, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. Эти деньги были реализованы за 1 трлн 420 млн рублей и отправлены на покрытие дефицита бюджета.

Таким образом на счетах Резервного фонда средств не осталось. «… согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета» с 1 февраля 2018 г. Резервный фонд прекратит свое существование», – сообщает пресс-служба Минфина.

Теперь главным фондом России станет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Размер ФНБ на 1 января 2018 года составлял 3,75 трлн рублей. Все дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться в ФНБ. Кроме того, в 2018 году в фонд поступит 829,2 млрд рублей, полученных Минфином в рамках валютных операций за прошлый год.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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