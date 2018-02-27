Минфин озвучил доходность от размещения российских резервных фондов

Министерство финансов РФ опубликовало отчет о доходности размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2017 году резервы России заработали 51,49 млрд рублей.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2017 году доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 51,49 миллиарда рублей, в том числе от размещения средств Резервного фонда – 0,652 миллиарда рублей, от размещения средств ФНБ – 50,84 миллиарда рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 0,646 миллиарда рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 50,19 миллиарда рублей)», – следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина.

При этом совокупная доходность размещения резервов на счетах в иностранной валюте в Центробанке за прошлый год составила минус 0,10%. Как пояснили в финансовом ведомстве, негативная динамика обусловлена падением котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам в евро и в фунтах стерлингов, что сказалось сильнее положительного результата, обеспеченного по индексу облигаций, номинированных в долларах США.

«Причина сложившейся ситуации – переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики», – сообщили в Минфине.

Напомним, Резервный фонд России прекратил свое существование с 1 февраля 2018 года. На 1 января совокупный объем фонда был обнулен, остатки средств переведены на единый счет федерального бюджета. Теперь главным фондом России стал Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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