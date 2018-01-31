Больше фруктов и ягод: изменена доктрина продбезопасности России

Министерство сельского хозяйства России увеличило минимальную норму обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. Нововведения связывают с необходимостью замещения продуктов, попавших под эмбарго в связи с антироссийскими санкциями. Проект изменений в доктрину продовольственной безопасности будет внесен в правительство в феврале, пишут «Известия».

В документе впервые установлена целевая доля для отечественных овощей – их должно быть не менее 90% на внутреннем рынке, фруктов и ягод – 70%. Кроме того, объем сахара российского производства повысили до 90%, как и растительного масла. Увеличилась и минимальная норма по рыбе – с 80% до 85%.

«Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта, – рассказали в Минсельхозе. – Еще одна причина – угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами».

По большинству пунктов российские производители выполнили норму. Так обеспечение овощами составляет 96,2%, достигнуты показатели по зерну и картофелю. Однако есть и проблемные области, доля отечественных фруктов и ягод в 2017 году составила всего 36%. К тому же немного не дотягивает до минимальной планки обеспеченность рыбой. Объем этих видов продовольствия еще предстоит нарастить.

Предыдущая редакция доктрины продовольственной безопасности была утверждена в 2010 году. По словам экспертов, документ устарел и требует пересмотра. Повышение норм обеспеченности теми или иными продуктами ведет к усилению поддержки отдельных отраслей со стороны государства. Например, может быть увеличено субсидирование закладки садов и теплиц.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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