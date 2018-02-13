Россияне стали больше экономить на продуктах

В январе стоимость среднего чека за один поход в магазин в России снизилась до 527 рублей, в то время как в декабре прошлого года она составляла 586 рублей. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир». Там также отметили, что снижение зафиксировано и относительно января прошлого года. Оно составило почти 1%, говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, нынешний средний чек уступил аналогичным значениям 2015-2017 годов, хотя и оказался выше показателей 2013 и 2014 годов. В январе 2017 года средний чек составлял 533 рубля, годом ранее – 577 рублей, в 2015 году – 587 рублей. В январе 2014 года чек равнялся 501 рублю, в 2013 году – 514 рублям.

Стоит отметить, что наибольшее снижение среднего чека по сравнению с декабрем 2017 года произошло в регионах Дальнего Востока – 13,8% (до 557 руб.), на юге России – на 13,1% (до 458 руб.) и в Сибири – на 11,9% (до 438 руб.). В Москве средний чек за месяц подешевел на 8% (до 697 руб.), в Санкт-Петербурге – на 8,7% (до 693 руб.).

Социологи также напомнили, что в декабре на фоне ощутимого роста среднего чека потребители предпочитали совершать покупки в магазинах крупного формата, в первую очередь, в гипермаркетах. С окончанием праздничной закупки россияне опять вернулись к привычным супермаркетам и магазинам у дома.

Так, в январе средний чек в гипермаркетах потерял сразу -20,7% к январскому значению, а за год его сокращение составило -14%. Сокращение чека в супермаркетах (-10,7%) и дискаунтерах (-6,9%) по итогам января оказалось куда более скромным, чем в гипермаркетах. В разрезе года чек в супермаркетах даже прибавил 0,8%, а в дискаунтерах похудел на едва заметные -0,8%. В магазинах традиционной торговли средний чек за месяц потерял -9,2%, а его годовое сокращение составило -3,1%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.18

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