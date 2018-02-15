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Четверг, 15 февраля 2018, 09:54 мск

Экономика

Поляки заявили о строительстве собственного газопровода

Польские власти собираются реанимировать проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe, который станет альтернативой «Северному потоку – 2». Если окончательное решение о строительстве будет принято, то газопровод запустят в 2022 году.

На возрождении Baltic Pipe настаивает партия «Право и справедливость». Планируется, что газопровод позволит Польше подключиться к норвежской газовой сети, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Польская нефтегазовая компания PGNiG еще в прошлом году зарезервировала мощности газопровода на сумму более 2 млрд долларов. Пропускная способность Baltic Pipe позволит перекачивать 10 млрд кубометров газа в год.

Окончательное решение по строительству газопровода будет принято в 2018 году. В настоящее время определен маршрут прокладки труб, а также стартовал процесс получения необходимых документов на строительство газовой инфраструктуры.

Напомним, Польша выступает против строительства «Северного потока –2». Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий даже обращался к США с требованием распространить экономические санкции на данных проект.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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