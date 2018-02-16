Галицкий продал «Магнит» ВТБ и ушел в футбол

Бизнесмен Сергей Галицкий продал треть акций торговой сети «Магнит», в результате группа ВТБ становится крупнейшим акционером ритейлера. Сделку оформили на инвестиционном форуме в Сочи. После продажи своего детища Галицкий решил вплотную заняться футбольным клубом «Краснодар». По словам главы ВТБ Андрея Костина, «Магнит» теперь ждет рестайлинг.

29,1% акций «Магнита» стоили 138 млрд рублей, пишет Forbes. Соглашение о продаже акций было подписано в Сочи сегодня, 16 февраля. Теперь сделку должны одобрить соответствующие органы. Костин не исключил, что сеть «Магнит» может быть объединена с другими российскими ритейлерами. Вполне вероятна и дальнейшая экспансия торговой сети. Менять название ритейлера не планируется, однако обновление, начатое в прошлом году, будет продолжено, отметил первый зампред ВТБ Юрий Cоловьев.

Отставку гендиректора Сергея Галицкого совет директоров «Магнита» рассмотрит сегодня. Его место прочат финансовому директору Хачатуру Помбухчану, сообщил Cоловьев.

Сам Галицкий сохранит свою долю в торговой сети в размере 3%, но покинет компанию. «Я останусь в футбольном клубе «Краснодар». Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе»,– рассказал бизнесмен. Стоит отметить, что за десять лет, которые прошли с основания «Краснодара», команда сумела прорваться в Премьер-лигу, выиграть «бронзу» чемпионата России и пробиться в еврокубки.

Галицкий основал «Магнит» в 1994 году, сообщается на сайте в разделе об истории компании. В 2016 году бизнесмен продал часть акций, чтобы финансировать другие проекты, в декабре прошлого года Галицкий еще снизил долю в капитале ритейлера.

На этой неделе рыночная капитализация X5 Retail Group (сети Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала капитализацию «Магнита» на Московской и Лондонской биржах. По данным на 13 февраля, акции «Магнита» на Мосбирже стоили 495,289 млрд рублей, X5 Retail Group – 581,166 млрд рублей. На Лондонской бирже рыночная капитализация X5 Retail Group составила 10,048 млрд долларов, у «Магнита» – 9,916 млрд долларов.

Финансовые показатели «Магнита» за 2017 год разочаровали держателей акций, чистая прибыль розничной компании сократилась на 34,7%, до 35,53 млрд рублей. Руководством сети было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам впервые за семь лет.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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