«Продано!»: Аноним купил за 1,5 млн табличку с посвящением главе ВТБ

Художник Артем Лоскутов подвел итоги аукциона, на котором он продавал свое произведение «Без любви ничего не получится». Анонимный покупатель приобрел лот за 1,5 млн рублей.

Напомним, лот представлял собой табличку из нержавеющей стали, на которой есть надпись: «Андрей Костин, не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля, 2015». Речь идет о телеведущей Наиле Аскер-Заде, которой приписывают роман с главой ВТБ Андреем Костиным. Табличка находилась в Централ парке в Нью-Йорке. Ее вешают в том случае, если заказчик пожертвовал парку не менее 10 тысяч долларов.

Корреспондент «Нового Дня» поинтересовался у Лоскутова, каким образом он получил табличку. «С помощью отвертки», – ответил художник.

По словам Лоскутова, табличку приобрел за 1,5 млн рублей покупатель, пожелавший остаться анонимным. Доход от продажи лота художник обещал направить в Русфонд.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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