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Суббота, 2 мая 2020, 09:29 мск

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Глава ВТБ рекомендовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей

Фото: пресс-служба Кремля

Российскому правительству следует увеличить заимствования до 6 трлн руб (около $79,5 млрд), заявил пред правления банка ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal. Банкир считает, что дополнительные средства понадобятся для компенсации выпадающих доходов от экспорта углеводородов, а также для покрытия расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.

В конце апреля вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Тогад он отметил, что дополнительные объемы государственных заимствований так или иначе лягут на баланс банков. «Сегодня весь объем вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн рублей», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

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