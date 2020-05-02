Глава ВТБ рекомендовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей

Российскому правительству следует увеличить заимствования до 6 трлн руб (около $79,5 млрд), заявил пред правления банка ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal. Банкир считает, что дополнительные средства понадобятся для компенсации выпадающих доходов от экспорта углеводородов, а также для покрытия расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.

В конце апреля вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Тогад он отметил, что дополнительные объемы государственных заимствований так или иначе лягут на баланс банков. «Сегодня весь объем вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн рублей», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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