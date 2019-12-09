Новосибирский художник продает табличку с признанием в любви от Аскер-заде к главе ВТБ

Художник Артем Лоскутов опубликовал объявление на своей странице в Facebook. Он продает стальную табличку, на которой выгравировано признание в любви Андрею Костину от Наили.

Лоскутов назвал свое произведение «Без любви ничего не получится» и объявил «внепятничный благотворительный аукцион». Лот – найденный объект, нержавеющая сталь, 5х14 см. Табличка прикреплена к холсту на картоне. Композиция подписана именем художника.

Ставки Лоскутов принимает в комментариях и в личных сообщениях. «Все деньги от продажи этой работы будут отправлены в Русфонд», – уверяет художник.

Надпись на табличке гласит: «Андрей Костин, не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля, 2015». Ранее табличка фигурировала в расследовании фонда Навального. Утверждалось, что ее заказала телеведущая Наиля Аскер-Заде, которой приписывают роман с главой ВТБ Андреем Костиным.

Устанавливается табличка на пожертвование Централ парку в Нью-Йорке в размере не менее 10 тысяч долларов. По данным фонда Навального, имя спонсора фигурирует в годовых отчета парка. За всю его историю только одна обладательница имени Наиля вносила пожертвование, речь идет об Аскер-заде.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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