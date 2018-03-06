Добывающие компании могут лишиться налоговых льгот из-за новой методики Минфина

Министерство финансов РФ разработало новую систему оценки эффективности налоговых льгот, которая позволит регионам сэкономить на господдержке бизнеса. Предложенная методика сделает часть преференций для добывающих компаний априори неэффективными, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным Минфина, субъекты ежегодно тратят на налоговые льготы свыше 300 млрд рублей. Ведомство предлагает разделить все преференции на социальные, стимулирующие и финансовые. Региональные власти должны составить реестр льгот и оценить их эффективность по новой методике. Льгота должны отвечать целям и задачам госпрограмм, а расходы на ее администрирование не должны быть слишком высокими.

Нерезультативной или нецелесообразной будет считаться льгота, невыгодная бюджету. То есть, если за пять лет пользования привилегией, доход от получивших ее компаний, не превысил расходы на предоставлении преференции, пояснил источник.

По словам собеседника издания, часть льгот будут считаться априори неэффективными. Речь идет о налоговых послаблениях, предоставленных консолидированным группам налогоплательщиков, а также компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых, производством нефтепродуктов, металлургам.

В перспективе новая методика распространится и на федеральные льготы, утверждает источник. Однако сначала нужно закрепить в Бюджетном кодексе необходимость такой оценки. Ранее депутаты Госдумы такие поправки не поддержали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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