Путину пророчат вступление в состав директоров «Газпрома»

Зампреду правления «СОГАЗа» Михаилу Путину сулят вхождение в состав правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении газового концерна на ленте раскрытия.

Невозможно сделать прямой вывод о том, на какую позицию мобилизуется Михаил Путин, следует из лаконичного сообщения «Газпрома». Тем не менее, на сегодняшний день известно только об одной вакансии в правлении.

Так, в декабре 2017 года скончался зампр правления «Газпрома» по хозяйственной части Александр Козлов. И до сегодняшнего дня руководство компании не делало объявлений о замещении позиции.

Михаил Путин, пишет «Интерфакс», является двоюродным племянником президента России Владимира Путина. Он родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе. Является кандидатом медицинских наук.

Он работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года – заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ». Действительный советник Российской Федерации 3-го класса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.18

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