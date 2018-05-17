Кабмин РФ спешит обсудить повышение пенсионного возраста. «Совести у властей нет», – отреагировали в регионах

Кабмин России в первоочередном порядке обсудит вопрос повышения пенсионного возраста в стране. Совещание по этой теме в четверг, 17 апреля, проведет глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Белом доме.

По сведениям издания, от социального блока кабинета министров на обсуждении будет присутствовать выдвинутая на пост вице-премьера Татьяна Голикова. По итогам совещания Медведев может поручить профильным министерствам разработку законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию для рассмотрения депутатами Госдумы до конца весенней сессии, т.е. до конца июля, пишет «Ъ» со ссылкой на неназванного представителя кабмина, указывая, что изменения, возможно, вступят в силу уже с 2019 года.

Как отметил источник, обсуждение и проведение в жизнь остросоциальных инициатив – это «стандартная политическая практика… в начале второго срока у власти». Если Госдума одобрит законопроект в течении весенней сессии, основой для новых параметров пенсионного возраста могут стать предложения Центра стратегических инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина. ЦСР ранее призвал поднять пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Впрочем, федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения в кабмине, счел это слишком резким повышением, которое преследует целью исключительно получение финансового профита от сэкономленных средств вместо доскональных расчетов социальных последствий такой инициативы. Собеседник издания при этом заметил, что концепция повышения пенсионного возраста может смягчиться после вмешательства Татьяны Голиковой. По его словам, она занимает более сдержанную позицию по повышению возраста выхода на пенсию и, вероятно, может убедить коллег отказаться от радикального подхода.

Издание также пишет, что нынешний министр труда РФ Максим Топилин сохранит свой пост и будет курировать техническую сторону этого раздела пенсионного реформы.

Как сообщал «Новый День», 8 мая Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, где рассматривался вопрос об утверждении его кандидатуры на посту главы правительства, объявил, что России нужно принимать решение по поводу повышения пенсионного возраста, но подходить к этому «аккуратно и взвешенно». Необходимость пересмотра возраста выхода граждан на пенсию протеже президента Путина обосновал повышением продолжительности жизни в стране. Медведев также заявил, что кабмин «в самой короткой перспективе» внесет в Госдуму свои предложения по повышению пенсионного возраста.

Тем временем жители регионов высказывают свое недовольство пенсионной инициативой правительства. В частности, жители Новосибирской области обратились к депутатам регионального заксобрания с призывом не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщил зампред комитета областного парламента по соцполитике Александр Козлов, передает издание «Тайга.инфо». Он предложил заксобранию выработать собственную позицию в отношении инициативы кабмина РФ. По его мнению, «совести у людей (т.е. федеральных властей – прим. ред.) совершенно нет». По словам депутата, региональным парламентариям необходимо обязательно обсудить эту тему. В итоге комитет по социальной политике решил обратиться к спикеру заксобрания Андрею Шимкиву с предложением рассмотреть данный вопрос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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