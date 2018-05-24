Санкции заставили уйти в отставку руководство «РусАла»

Топ-менеджмент алюминиевого гиганта «РусАл» во главе с гендиректором компании Александрой Бурико подал в отставку, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Решение об отставке вступило в силу с 23 мая. Исполняющим обязанности главы компании назначен Евгений Никитин. Бурико занимала пост главы «Русала» с февраля текущего года.

«РусАл» также объявил, что совет директоров компании с 28 июня покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Все они были номинированы в совет директоров компаниией En+ Ол

В компании объяснили, что кадровые решения приняты в интересах акционеров. Изменение в ее руководстве стали частью шагов по выводу «РусАла» из-под действия американских санкций, отмечается в сообщении. Заявления об отставке написали члены совета директоров, номинированные компанией En+, которую контролирует основной владелец «РусАла» Олег Дерипаска.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компаний это означает полную изоляцию от американской финансовой системы, что почти сразу же привело к резкому падению стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами выпустил пояснения к санкционным документам, в которых отмечалось, что Вашингтон может снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. 18 мая Дерипаска вышел из состава совета директоров компании En+.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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