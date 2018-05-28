Дерипаска просит спасти попавший под санкции бизнес за счет населения

Принадлежащая основному владельцу «РусАла» Олегу Дерипаска группа En+ попросила у правительства льготы на энергорынке, чтобы снизить финансовую нагрузку после попадания под американские санкции. Ради облегчения положения бизнеса под ограничительными мерами США предлагается поднять тарифы для населения, сообщает газета «Коммерсантъ». В случае предоставления властями льгот общая выгода подконтрольных Дерипаске компаний может достигнуть десятков миллиардов рублей в год.

По сведениям издания, группа En+, объединяющая промышленные активы Олега Дерипаски, направила свои предложения вице-премьеру Дмитрию Козаку 15 мая. Тот поручил ведомствам обозначить по ним позицию. В аппарате вице-премьера подтвердили обсуждение «мер поддержки санкционных компаний», а в En+ предпочли не давать комментарии.

Среди главных предложенных группой мер – освобождение «РусАла» (En+ контролирует 48,13% алюминиевой компании) от платежей по договорам на поставку мощности, что позволит ей сэкономит 13-18 миллиардов рублей. Однако, по собственной оценке компании, это приведет к росту цен на электроэнергию в Сибири на 12%.

Кроме того, En+ просит освободить «РусАл» от уплаты надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это сэкономит компании 1,9-3 миллиарда рублей в год, но повысит в Сибири цены на 1-2%.

В Иркутской области, где расположены основные предприятии «РусАла», En+ для сокращения перекрестного субсидирования предложила увеличить тарифы на электроэнергию и предельный уровень платежей за ЖКХ для населения. Речь идет, в частности, о повышении тарифов на горячую воду и тепло на 1%.

Также в числе мер – перевод «РусАла» на свободные двусторонние договоры с «РусГидро» и «Росэнергоатомом», что при скидке к цене рынка в 0,5 рубля за кВт/ч даст обеим компаниям миллиардные выгоды.

Кроме того, для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири En+ просит во втором полугодии сократить объем регулируемых договоров (речь идет о закупках электроэнергии для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. «Евросибэнерго» и «РусГидро» это даст общую выгоду до 6,1 млрд рублей, однако вся остальная генерация Сибири потеряет 1,3 млрд рублей.

В Минэнерго не прокомментировали письмо, а в Минэкономразвития сообщили, что поддерживают лишь сокращение перекрестного субсидирования в Иркутской области. В МЭР заявили, что освобождение от платы по договорам на поставку мощности и надбавок для Дальнего Востока создаст дискриминационные условия.

По мнению директора Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерия Стенникова, в случае согласия кабмина на льготы En+ это приведет к росту тарифов для населения и малого бизнесе, что усугубит проблему неплатежей и вынудит вводить субсидии для малообеспеченного населения. При полной отмене перекрестного субсидирования тарифы для населения вырастут втрое, полагает эксперт.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компаний это означает полную изоляцию от американской финансовой системы, что почти сразу же привело к резкому падению стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами выпустил пояснения к санкционным документам, в которых отмечалось, что Вашингтон может снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

18 мая Дерипаска вышел из состава совета директоров группы компаний En+. 25 мая Дерипаска вышел из совета директоров «РусАла» вслед за генеральным директором и семью директорами, представляющими En+.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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