Олег Дериска ушел из совета директоров «РусАла» из-за санкций

Попавший под санкции США основной владелец «РусАла» Олег Дерипаска вышел из совета директоров алюминиевой компании вслед за генеральным директором и семью директорами, представляющими En+. Об этом говорится в сообщении компании.

Дерипаска занимал в структуре руководства компании пост неисполнительного директора. Решение о его уходе из совета директоров было принято в целях защиты интересов компании и ее акционеров после введения американских санкций, отмечается в заявлении. Бизнесмен подтвердил, что у него нет разногласий с советом директоров и другие причины для его отставки отсутствуют.

Отставка бизнесмена вступает в силу с пятницы, 25 мая.

Накануне стало известно о перестановках в руководстве «РусАла» в связи с санкциями США. Компанию покинула гендиректор Александра Бурико. Кроме того, с 28 июня текущего года из совета директоров уйдут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Отставка руководства стала одним из шагов для вывода «РусАла» из-под ограничительных мер США

Ранее, 18 мая Дерипаска вышел из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером «РусАла».

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компаний это означает полную изоляцию от американской финансовой системы, что почти сразу же привело к резкому падению стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами выпустил пояснения к санкционным документам, в которых отмечалось, что Вашингтон может снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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