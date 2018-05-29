Кабмину велели разработать программу поддержки бизнеса Дерипаски

Виц-премьер Дмитрий Козак дал поручение семи ведомствам разработать и представить в правительство предложения по поддержке попавшей под американские санкции группы En+ Олега Дерипаски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя заместителя главы кабмина.

Меры по спасению компании, объединяющей промышленные активы основного владельца «РусАла», предстоит проработать Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, а также Федеральной антимонопольной службе.

Представитель вице-премьера предпочел не называть точный срок принятия решения по En+, отметив лишь, что это должно быть сделано в июне.

Накануне СМИ сообщили, что En+ попросила у кабмина предоставить ей льготы на энергорынке, чтобы облегчить положение бизнеса под санкционным давлением. В числе мер поддержки предлагалось увеличить тарифы для населения, а также освободить входящую в группу алюминиевую компанию «РусАл» от платежей по договорам на поставку мощностей, что, по оценке компании, приведет к росту цен на электроэнергию в Сибири на 12%. Среди предложений группы также было повышение тарифов ЖКХ в Иркутской области.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает для них полную изоляцию от американской финансовой системы. Решение Вашингтона спровоцировало резкое падение стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами пояснил, что выпустил американские власти могут снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

18 мая Дерипаска покинул составв совета директоров группы компаний En+. 25 мая Дерипаска вышел из совета директоров «РусАла» вслед за гендиректором и семью директорами, представляющими En+.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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