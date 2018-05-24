МВФ спрогнозировал отставание экономики РФ

Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым, говорится в заявлении по итогам визита миссии Международного валютного фонда в Россию. Соглансо прогнозам МВФ, рост экономики России в 2018 году будет на уровне 1,7%. Прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%. Такие ожидания были зафиксированы в последнем обзоре мировой экономики МВФ (World Economic Outlook, WEO), опубликованном в апреле.

Несмотря на то, что российская экономика восстанавливается после двухлетней рецессии, ее среднесрочные перспективы остаются малообещающими. Исходя из прогноза МВФ, темпы экономического роста в РФ будут уступать показателям восточноевропейских государств. При таком развитии событий Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик, отмечается в заявлении фонда.

По мнению экономистов, факторами, тормозящими рост являются: слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большая роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, негативно влияющие на частные инвестиции.

Тем не менее, новые санкции, введенные против российских компаний в апреле, не повлияли на изменение прогноза. «Это не является единственным фактором. У нас недостаточно информации для пересмотра», – заявил руководитель миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго на пресс-конференции в среду. Как передает «Интерфакс», он также добавил, что, кроме того, цены на нефть оказались выше, чем изначально предполагал МВФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.18

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