В общественную дискуссию о повышении пенсионного возраста включились не только политики и экономисты, но и деятели культуры. Свое мнение по поводу планов правительства РФ высказал режиссер, сценарист, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Он признал, что пребывает в шоке от инициативы кабмина. Режиссер выразил большое сомнение, что пожилые люди смогут найти работу. Грымов полагает, что власти хотят поднять возраст выхода на заслуженный отдых, чтобы не выплачивать людям пенсии.

«Я все время хочу спросить у нашего любимого правительства: а как вы собираетесь всех обеспечивать работой? Я знаю большое количество людей, которые уже после сорока не могут найти работу! При этом трудоспособны и некоторые даже с большой трудовой биографией!», – приводит комментарий режиссер НСН. «Значит, что получается? Просто сдвигаем пенсионный возраст, чтобы не платить пенсии? Куда сдвигать – то? Я в шоке!» – сказал Грымов.

Ранее СМИ сообщали, что 6 июня премьер Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены три варианта повышения пенсионного возраста, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Второй сценарий, предложенный Минтруда, предполагает выход на пенсию для мужчин тоже в 65 лет, а для женщин – в 60. На совещании у Медведева может быть поднят вопрос механизмов смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Речь о возможности уйти на пенсию досрочно (например, в 60 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого), но размер пенсии при этом будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода на пенсию, сообщал РБК.

Между тем, в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста в стране до 2013 года. С такой инициативой выступили депутаты фракции КПРФ. Депутат Денис Парфенов заявил, что «до того момента, когда не будут достигнуты показатели жизни 80+, пока не будет поднят реальный уровень и качество жизни, поднимать вопросы пенсионного возраста кощунственно и бесчеловечно» (цитата по ИА Regnum). Народный избранник выступил с призывом ко «всем здравым общественным силам» поддержать запрет на повышение пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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