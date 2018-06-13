Центробанк: Россияне стали больше тратить и меньше копить

Центробанк России посчитал, что население страны уходит от сберегательной модели поведения и больше тратит. Немного подстегнет этот процесс и чемпионат мира по футболу. Однако, по мнению экспертов, пока рано говорить, что потребление вернулось на докризисный уровень, к тому же рост розничного товарооборота неизбежно приведет и к небольшому ускорению инфляции.

По данным ЦБ, норма сбережений, показывающая отношение накоплений к располагаемым доходам населения, составляет 7%, пишут «Известия». Этот показатель соответствует докризисному уровню 2013-2014 годов. Тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе, отмечается в последнем докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

На рынке потребительского кредитования наблюдается оживление, которое способствовало смене сберегательной модели. Россияне охотней делают крупные покупки, находясь в уверенности, что текущий момент наиболее подходящий для больших расходов.

По мнению специалистов Банка России, экономическая ситуация в стране улучшилась: курс рубля стабилен, растет стоимости нефти. Впрочем, граждане не отказались от накоплений совсем, только снизили объемы. Траты населения в прошлом году выросли на 3,4%, а розничный товарооборот увеличился лишь на 1,2% после двухлетнего падения. Ожидается, что в этом году показатель вырастет до 2,9%.

Поспособствует росту российской экономики и чемпионат мира по футболу, считают аналитики. По оценкам Ростуризма, в страну прибудет порядка 1,5 млн иностранных болельщиков, каждый из которых потратит около 1,5 тысячи долларов. Это ускорит розничный товарооборот летом на 1-2 процентных пункта и на 0,3-0,4 процентных пункта в целом по году.

В свою очередь эксперты считают, что пока рано говорить о полном отказе населения от сбережений. Реальные доходы населения начали расти только в этом году после четырехлетнего падения. К тому же оживление на рынке розничной торговли неизбежно подстегнет инфляцию, что может поумерить желание граждан и дальше тратить деньги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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