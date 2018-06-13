российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 июня 2018, 12:41 мск

Новости Экономика

Центробанк: Россияне стали больше тратить и меньше копить

Центробанк России посчитал, что население страны уходит от сберегательной модели поведения и больше тратит. Немного подстегнет этот процесс и чемпионат мира по футболу. Однако, по мнению экспертов, пока рано говорить, что потребление вернулось на докризисный уровень, к тому же рост розничного товарооборота неизбежно приведет и к небольшому ускорению инфляции.

По данным ЦБ, норма сбережений, показывающая отношение накоплений к располагаемым доходам населения, составляет 7%, пишут «Известия». Этот показатель соответствует докризисному уровню 2013-2014 годов. Тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе, отмечается в последнем докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

На рынке потребительского кредитования наблюдается оживление, которое способствовало смене сберегательной модели. Россияне охотней делают крупные покупки, находясь в уверенности, что текущий момент наиболее подходящий для больших расходов.

По мнению специалистов Банка России, экономическая ситуация в стране улучшилась: курс рубля стабилен, растет стоимости нефти. Впрочем, граждане не отказались от накоплений совсем, только снизили объемы. Траты населения в прошлом году выросли на 3,4%, а розничный товарооборот увеличился лишь на 1,2% после двухлетнего падения. Ожидается, что в этом году показатель вырастет до 2,9%.

Поспособствует росту российской экономики и чемпионат мира по футболу, считают аналитики. По оценкам Ростуризма, в страну прибудет порядка 1,5 млн иностранных болельщиков, каждый из которых потратит около 1,5 тысячи долларов. Это ускорит розничный товарооборот летом на 1-2 процентных пункта и на 0,3-0,4 процентных пункта в целом по году.

В свою очередь эксперты считают, что пока рано говорить о полном отказе населения от сбережений. Реальные доходы населения начали расти только в этом году после четырехлетнего падения. К тому же оживление на рынке розничной торговли неизбежно подстегнет инфляцию, что может поумерить желание граждан и дальше тратить деньги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

Коммунальный коллапс в Ульяновске: жители города готовят коллективный иск против мэрии. / Москвичам показали, как выращивают будущих «белых металлургов» на Урале. / Прокуратура закрыла очередной пожароопасный торговый центр. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Финансовый кризис

Россиян предупредили об ускорении инфляции из-за новых мер кабмина. Каких – тайна

Всемирный банк прогнозирует глобальный экономический кризис

Траты на санацию крупных российских банков превысили прогноз в два раза

Крах девелопера: владелец Urban Group готов продать компанию за 1 рубль

Стабильность: в России растет доля убыточных предприятий

Путин анонсировал новый экономический кризис

«Надо что-то делать»: глава МЭР предупредил о замедлении роста ВВП

Это тупик: политика ЦБ и минфина РФ для российской экономики хуже, чем санкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,

Новости партнеров