В Госдуме ждут законопроект о повышении пенсионного возраста. «Спешить с реформой не будем»

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России может быть внесен кабмином в Госдуму уже в четверг, 14 июня. Об этом сегодня сообщают «Ведомости» и РИА «Новости», ссылаясь на источники в правительстве и парламенте. Ранее об этом информировал со ссылкой на источники РБК.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут рассмотреть данный законопроект в первом чтении уже в июле, если правительство внесет документ на этой неделе, передает «Интерфакс». Он добавил, что рассмотрение законопроекта в окончательном варианте пройдет в осеннюю сессию. Этому, по словам спикера, будет предшествовать «широкое обсуждение» документа. Володин при этом пообещал, что спешить с принятием закона в Госдуме не будут.

Ожидается, что на рассмотрение депутатов будет внесен вариант пенсионной реформы, в котором прописано повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин – до 63 лет. На таких параметрах настаивают в Минфине, ранее отмечали СМИ. Принципиальное решение, по словам источников, «принято давно».

По данным неназванных федеральных чиновников, кабинет министров предложит поднимать пенсионный возраст по году в год, начиная с 2019 года, как ранее предлагало Министерство финансов РФ. Однако при обсуждении в Госдуме чиновники могут пойти на уступки как по темпу повышения, так и, возможно, частично по самому пенсионному возрасту. Об этом газете сообщил эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.

Впрочем, чиновники пока не планируют менять пенсионный возраст для тех, кто выходит на пенсию досрочно, в том числе для работающих на вредных производствах и для военных. Как отмечают эксперты, их не трогают временно, поскольку предлагать сразу две крайне непопулярные меры очень рискованно. Проректор Академии труда и социальных отношений РАНХиГС Александр Сафонов ожидает, что к этому вопросу правительство вернется позже и «это станет вторым этапом реформы».

В кабмине продолжают обсуждать расширение льгот для женщин и вопрос, как поступить с льготными пенсиями по выслуге лет, которые сейчас получают педагоги и врачи. Отмечается, что матери с тремя детьми и с небольшими доходами будет сложно заработать к 2024 году минимум 30 пенсионных коэффициентов при стаже 15 лет, чтобы претендовать на пенсию по старости. По словам экспертов, эту проблему необходимо как-то решать.

По словам федеральных чиновников, в кабмине обсуждается вариант, по которому те, кто пожелает выйти на пенсию раньше установленного срока, смогут получать ее, но с понижающим коэффициентом. Потери в выплатах могут достигать 28%, если мужчина выйдет на пенсию в 60 лет при установленном пенсионном возрасте 65 лет, оценили аналитики.

Кроме того, отмечают источники издания, обсуждается «более длительный переходный период», на котором настаивает социальный вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. В начале мая премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в ближайшее время внесет в парламент законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. 7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что кабмин в ближайшее время озвучит предложения по пенсионной реформе, главная задача которой – повышение благосостояния пенсионеров.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что кабмин уже определил основные параметры пенсионной реформы. Предполагается, что возраст выхода на пенсию женщинам поднимут до 63 лет, мужчинам – до 65 лет.

Недавний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 82% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, одобряют эту инициативу только 9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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