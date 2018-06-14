Кудрин: майские указы Путина остались невыполненными

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что далеко не все поручения президента Владимира Путина от 2012 года были выполнены. Наибольшее отставание зафиксировано в сфере производительности труда, тогда как целей по зарплате достичь удалось. В то же время новые майские указы, подписанные главой государства в этом году, ставят еще более амбициозные цели.

О выполнении поручений Кудрин рассказал в ходе выступления в Госдуме, передает РИА «Новости». «Самые серьезные показатели недостижения касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году», – заявил глава СП.

Не радуют и достижения в демографии. По словам Кудрина, поставленные задачи выполнены не были. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621, что меньше зафиксированного в майских указах показателя. «Сразу скажу, что задачи по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижения младенческой смертности в целом выполнены, но по субъектам очень большая дифференциация», – заключил глава контрольного ведомства.

Планировалось, что доля инвестиций составит 27% ВВП, однако в прошлом году показатель едва дотянул до 21,7%.

Успешно реализованы пункты указа, касающиеся заработных плат. Кудрин отметил, что сфера оплаты труда продемонстрировала самую впечатляющую динамику. Показатели по зарплатам младшего медицинского персонала, работников дошкольного, среднего и специального образования выполнены в 2017 году на 74% и в 2018-м на 90%.

Руководитель Счетной палаты пообещал, что ведомство продолжит следить за выполнением указов, подписанных 7 мая текущего года. Повысить уровень исполнения новой президентской программы, по его словам, можно при помощи регулярного аудита. «Там многие показатели поставлены еще более амбициозные, чем на тот период, который пришелся с 2012 года»,– заключил Кудрин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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