Силуанов: Возраст выхода на пенсию военнослужащих изменится

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возраст выхода на пенсию для военнослужащих в будущем будет скорректирован. По его словам, в настоящее время Минфин прорабатывает этот вопрос с Министерством обороны.

«Сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», – заявил глава финансового ведомства, отметив, что в представленном сегодня, 14 июня, пакете пенсионных поправок этого изменения нет.

В нынешних поправках по повышению пенсионного возраста изменения для военных и силовиков пока не учитываются, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сейчас это не учитывается в том пакете, который вносится. Все остается как есть пока», – приводит ее слова РБК.

Как писал «Новый День», премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, 14 июня, объявил о повышении пенсионного возраста в России. Для женщин он составит 63 года вместо нынешних 55 лет, для мужчин – 65 вместо 60 лет. Для повышения возраста выхода на пенсию предусмотрен переходный период. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», – заявил премьер.

По его словам, для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей ежегодно, пообещал Медведев.

Москва, Иван Гридин

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