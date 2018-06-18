В Минтруда назвали «серьезной» прибавку к пенсии на 2% в год

Чиновники путаются в подсчетах размера будущих пенсий россиян после проведения реформы. Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев пообещал, что выплаты по старости буду расти на тысячу рублей в год, вице-премьер Татьяна Голикова увеличила этот прогноз в 12 раз. Теперь же министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что в реальном выражении пенсии вырастут максимум на 10% за шесть лет.

По словам главы Минтруда, после повышения пенсионного возраста каждый год пенсии будут расти быстрее инфляции. «…и за где-то пять-шесть лет, за шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти где-то порядка 8-10%», – заявил Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр назвал такую прибавку «серьезной», а также уточнил, что «такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы». Наибольшую выгоду от реформы получат те россияне, которые уже вышли на пенсию. «В противном случае мы просто не сможем ни сбалансировать систему, ни выйти на это улучшение показателей для пенсионеров», – заключил Топилин.

Отметим, что очередная пенсионная реформа почти стартовала: правительство уже внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пообещал, что пенсии россиян будут расти примерно на тысячу рублей ежегодно. Позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже через год после реформы годовой доход пенсионеров должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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