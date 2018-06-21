Изменение системы доплат грозит ухудшить положение малоимущих пенсионеров

Министерство труда предложило изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП), который лежит в основе расчетов размеров обязательных доплат. Однако в попытке помочь пожилым россиянам, чьи доходы оказываются ниже прожиточного минимума, изменения могут ухудшить положение значительной части пенсионеров.

В настоящее время в России нет пенсионеров, которые находятся за чертой бедности. Этого удается избежать, благодаря системе доплат, введенной в 2010 году, пишет РБК. В стране устанавливается общий ПМП, но каждый субъект для себя его корректирует и доплачивает разницу из собственного бюджета.

Часто выходит так, что некоторые регионы устанавливают ПМП на уровне общероссийского, чтобы не доплачивать пенсионерам, не учитывая региональные особенности и стоимость товаров. В результате общие выплаты по старости оказывают ниже прожиточного минимума. Так в 14 субъектах показатель, установленный на 2017 год, оказался меньше фактической величины ПМП, сообщили в Минтруде. В то же время в 71 регионе он, наоборот, был больше, то есть в этих субъектах малоимущие пенсионеры получали доплату больше, чем следовало бы, исходя из фактически сложившегося ПМП.

Все дело в методике расчета показателя. Ежегодно ПМП устанавливается властями каждого региона в конце года на следующий год при формировании бюджета. Единых правил на этот счет не предусмотрено. Минтруд рекомендует определять ПМП на очередной год «на основе оценки величины ПМП за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, на очередной год». Такой подход министерство предлагает закрепить законодательно.

В Минтруде подчеркивают, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера «ни в коем случае» не приведет к снижению доходов пенсионеров. Впрочем, эксперты с такой формулировкой согласны не полностью. Положение малоимущих пенсионеров в регионах может стать хуже, чем при текущей методике расчета. «Надо понимать, что действительно может сложиться такая ситуация, что фактически, когда по итогам года будем смотреть, увидим, что была недоплата. То есть если бы брали текущий прожиточный минимум, то должны были бы заплатить больше», – пояснила заведующая Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Елена Гришина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.18

Хабаровск присоединился к протестам против пенсионной реформы. / Тюменский бюджет выделит деньги на «Корпорацию Развития» и скандальные долгострои. / Депутаты Ямала поговорили о пенсионной реформе. Единороссы не захотели отправлять комментарии в Москву. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»