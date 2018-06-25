Правительство определилось с размером пенсии в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя пенсия в России в 2019 году составит 15400 рублей. Речь идет только о неработающих пенсионерах, для тех, кто продолжает трудиться, правила остаются прежними. Их выплаты индексируются только тогда, когда они выйдут на заслуженный отдых.

Топилин уточнил, что в 2019 году прибавка к выплатам по старости неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тысячу рублей в среднегодовом выражении, включая индексации в феврале и апреле, пишут «Известия».

«Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15 тысяч 400 рублей», – пояснил министр.

Топилин отметил, что у нынешней пенсионной системы не осталось ресурсов и возможностей за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета, поэтому было принято решение повысить пенсионный возраст. Этот шаг обсуждался с различными профессиональными группами. «Это единственный выход», – подчеркнул глава Минтруда.

Что касается работающих пенсионеров, по словам министра, правила остаются прежними: пенсии индексируются пенсионерам, которые не работают. «Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали», – рассказал Топилин.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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