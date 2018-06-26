Минфин спрогнозировал рост пенсий до 20 тысяч рублей

Министр финансов Антон Силуанов предположил, что через шесть лет в результате проведения пенсионной реформы пенсии в России вырастут до 20 тысяч рублей. Кроме того, глава Минфина рассказал о мерах, которые обсуждает правительство, чтобы стимулировать россиян откладывать себе на старость.

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии, – рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1». – В среднем по увеличению пенсий это даст более высокие, так сказать, доходы пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые сегодня находятся на пенсионном обеспечении».

Силуанов также вернулся к теме добровольного накопления. В частности, увеличить свою будущую пенсию можно будет за счет системы индивидуального пенсионного капитала. По словам министра, люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, могли бы себе создавать дополнительный ресурс для использования уже в пенсионном возрасте.

«Поэтому работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Здесь для того, чтобы это было интересно для работников и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы, будем уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей – уменьшать налогообложение прибыли», – отметил Силуанов.

С прогнозами относительно размера будущих пенсий после проведения пенсионной реформы в последнее время выступали многие чиновники. Так министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя пенсия в России в 2019 году составит 15400 рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что пенсии россиян будут расти примерно на тысячу рублей ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже через год после реформы годовой доход пенсионеров должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже более 2,4 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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