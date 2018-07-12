Глава Роструда: Пожилые работники – подарок для предпринимателей и экономики РФ

Старшее поколение после увеличения пенсионного возраста станет ценным ресурсом для предпринимателей и экономики в целом. Такое заявление в рамках круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России», сделал глава Роструда Всеволод Вуколов.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос [увеличение пенсионного возраста], это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу», – приводит его слова ТАСС.

По данным Роструда, более половины людей пенсионного возраста продолжают работать после официального выхода на пенсию. Как сказал Вуколов, тянуть с повышением пенсионного возраста нельзя, поскольку на одного ушедшего с работы пенсионера в настоящее время приходится 1,8 работающего россиянина. Вуколов обозначил главную задачу – сделать прогноз и понять, какие профессии нужны стране, и где работники в возрасте будут наиболее эффективны.

Ранее глава Роструда обсудил с руководителями органов исполнительной власти субъектов Федерации вопросы защиты прав работников пенсионного и предпенсионного возраста и о сохранении рабочих мест, где люди старшего поколения проработали долгое время и получили необходимые опыт и навыки, напоминает РБК.

«Необходимо пересмотреть и откорректировать региональные программы содействия занятости, выделив в них одну из приоритетных групп граждан предпенсионного возраста», – заключил глава Роструда.

Ранее Райффайзенбанк описал сценарии влияния пенсионной реформы на доходы россиян. Экономисты банка рассчитали два сценария, согласно которым реальные доходы населения сократятся на 0,3-3% к 2034 году, а ВВП к 2034 году будет меньше на 0,2-1,9%. Финансово-кредитная организация оценила только прямой эффект пенсионных преобразований независимо от прочих изменений в экономике, поэтому рассчитанные банком цифры – это не прогноз по динамике реальных доходов и ВВП вообще, а оценка вклада пенсионной реформы в динамику показателей.

Из пессимистического сценария следует, что остающиеся на рынке труда в результате реформы пожилые граждане могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (20 тыс. рублей для мужчин и 14 тыс. рублей для женщин), а пенсия индексируется выше инфляции только неработающим. При таком сценарии эффект пенсионной реформы для ВВП достигнет минус 1,9% к 2034 году накопленным итогом, а для реальных доходов населения – минус 3%.

Из-за увеличения возраста выхода на пенсию на протяжении первых трех лет дополнительное предложение на рынке труда будет составлять 660 тыс. человек ежегодно. 200 тыс. из них могут остаться без работы, считают экономисты. Это составляет 5% от общего числа безработных на конец 2017 года (около 3,9 млн человек).

Впрочем, существует и оптимистичный сценарий. Повышение возраста выхода на пенсию может дать положительный эффект для госфинансов, но влияние реформы на экономический рост может оказаться нулевым или отрицательным, предупреждают экономисты. «В оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения», – говорится в обзоре Райффайзенбанка. Доходы тех, кто сможет найти работу после повышения пенсионного возраста, как минимум останутся стабильными (или даже возрастут), но те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах.

Как писал «Новый День», премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, для женщин – до 63. Переходный период реформы начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034-го для женщин (16 лет). Темп повышения планируется плюс один год каждый год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.18

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