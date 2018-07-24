Надбавку к пенсии россияне будут получать с 1 января

Правительство РФ определилось с новым подходом к индексации пенсий. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста внесут поправки, которые позволят 1 января каждого года повышать пенсионные выплаты.

«Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом», – сказала Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вице-премьер добавила, что бюджет Пенсионного фонда на 2019-2021 годы уже учитывает изменения, предусмотренные пенсионной реформой, передает РБК. В проекте основных характеристик бюджета ПФР страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году – на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%, что значительно превышает прогнозы по инфляции.

Таким образом, в следующем году средний размер пенсий вырастет до 15367 рублей, в 2020-м – до 16284 рублей, в 2021 году достигнет 17212 рублей. Впрочем, реальные выплаты, скорректированные на уровень инфляции, будут расти несколько медленнее: до 14748 рублей в 2019 году, до 15718 рублей в 2020 году, до 16550 рублей в 2021 году.

Как известно, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года.

Инициатива правительства вызвала массовое общественное недовольство. Согласно опросам социологов, против пенсионной реформы выступают порядка 90% граждан. В регионах прошли массовые акции протеста.

Тем не менее, в середине прошлой недели Госдума усилиями парламентского большинства в лице «Единой России» одобрила документ в первом чтении.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя этот законопроект, высказался довольно туманно, отметив, что ему и ни один из предложенных вариантов не нравится, но нужно думать «о перспективе».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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