ООН не хватает денег, придется экономить

Организация объединенных наций заявила о бедственном положении. Финансирование ООН снизилось настолько, что вызывает тревогу у руководства. Все дело в том, что не все члены организации платят взносы вовремя, или не платят их вовсе.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гуттериш выразил озабоченность тревожной финансовой ситуацией. «Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время», – отметил представитель генсека.

Гуттериш направил членам организации письмо с просьбой платить взносы вовремя и в полной мере. Кроме того, ООН обсуждает варианты экономии средств. Дюжаррик заявил, что рассматривается возможность урезать траты, за исключением зарплат. Представитель генсека подчеркнул, что о сокращениях людей речь не идет.

В прошлом году бюджет ООН составил чуть меньше 3 млрд долларов. Около трети от этой суммы – взносы США. Ранее американский президент Дональд Трамп предлагал урезать объем средств, выделяемых ООН, а также заявлял, что организация давно нуждается в реформировании.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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