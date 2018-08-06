Удар по ВВП и реальным доходам россиян: оценен ущерб России от контрсанкций И раскрыт объем уничтоженной за три года санкционки

За три года действия указа президента РФ Владимира Путина об уничтожении санкционной продукции Россельхознадзор пустил под каток свыше 26 тысяч тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов питания. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что большую часть уничтоженной нелегальной продукции составили фрукты и овощи – 24,9 тысячи тонн. В основном это были польские яблоки и томаты из Турции. Животноводческой продукции при этом уничтожено 862,3 тонны.

В Россельхознадзоре отметили, что за четыре года действия в России продовольственного эмбарго выявлено свыше 27 тыс. тонн нелегальной продукции: 999 тонн из них составили продукты животноводства и 26,4 тысячи тонн – растительная продукция. Так, за последний год специалисты ведомства выявили свыше 350 тонн незаконно ввезенной продукции животного происхождения и 7,5 тысячи тонн растительной продукции.

Основной поток запрещенных продуктов питания поступает в Россию из Белоруссии. Также имеют место случаи поставок «санкционки» с территории Казахстана. Организаторы теневых схем пытаются провозить нелегальную продукцию в автомобильных шинах, муке, под видом стройматериалов, лекарств и даже питьевой воды, а также пива. Основой для многочисленных шуток и мемов стала прогремевшие на всю Сеть истории с белорусскими устрицами, креветками, пармезаном и хамоном. Это были случаи реэкспорта из стран, попавших под действие продэмбарго. В ФТС ранее заявляли, что таможенники еще не решили окончательно проблему реэкспорта, однако попыток ввоза экзотической продукции из Белоруссии уже практически не фиксируются.

Напомним, 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел запрет на ввоз на территорию Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ввели антироссийские санкции после возвращения Крыма в состав России. В санкционный список вошли США, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. В перечень запрещенных продуктов вошли мясная, молочная и рыбная продукция, морепродукты, некоторые фрукты, овощи и орехи. В конце июля 2015 года Путин подписал указ об уничтожении с 6 августа того же года продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.

Добавим, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает введение штрафов за оборот продукции, попавшей под ответные санкции. За перевозку запрещенных товаров, маркировку, переработку, хранение и все виды сделок с ними физлица предлагается штрафовать на сумму 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц размер взыскания составит 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – 70-100 тысяч рублей. Предполагается, что административная ответственность не будет распространяться на случаи приобретения санкционки гражданами для личных нужд.

Ранее сообщалось, что с момента ввода властями РФ продовольственного эмбарго за каждый год действия продуктовых санкций россияне переплатили за продукты питания 626 млрд рублей. Накопленным итогом – за 2,5 года – потери составляют 1,57 трлн рублей.

Эксперт группы исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА Дмитрий Куликов в комментарии РИА «Новости» оценил ущерб отечественной экономике от продэмбарго в 0,2 процентных пункта ВВП России за четыре года. «Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров, более высокому, чем общий инфляционный фон», – отметил эксперт. Он также указал, что эффект на реальные доходы населения в АКРА оценивают «в минус 2-3 процентного пункта на 2018 год, настолько дороже средняя потребительская корзина именно из-за контрсанкций». Куликов при этом заметил, что «негативный вклад контрсанкций не был полностью компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК и снижения импорта».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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