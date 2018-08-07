Пенсионная реформа и рост НДС затянут Россию в долгий застой, предупреждают экономисты

Состояние российской экономики остается весьма напряженным, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации в последнее время, выразившуюся в преодолении спада, и переход к полноценному росту пока не наблюдается, говорится в докладе экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Тринадцать тезисов об экономике». По мнению аналитиков, это означает втягивание экономики в затяжную стагнацию. К такому сценарию грозит привести ухудшение финансового положения предприятий реального сектора и торможение потребительской активности. Эксперты предупреждают, что проталкиваемая кабмином РФ пенсионная реформа и рост ставки НДС могут только ухудшить экономическую ситуацию.

Аналитики указывают, что экономический рост в первом полугодии 2018 года обеспечен расширением экспортных поставок углеводородов и другого сырья, а также производством товаров инвестиционного спроса. Темпы роста ВВП, однако, оцениваются лишь в 1,3-1,6% (в 2017 году – 1,6%), несмотря на заметный рост мировых цен на нефть. При этом в компаниях, не связанных с сырьевым сектором, наблюдается кризис корпоративных финансов. Это приводит «к торможению динамики оплаты труда, что, в свою очередь, обуславливает околостагнационную динамику потребительских рынков», констатируют авторы доклада.

Довольно сложной остается ситуация и в сфере доходов и потребления населения, отмечают аналитики. Несмотря на то, что оценка прироста реальной начисленной заработной платы в текущем году высока (+5,2-5,5% против +3,6 в 2017 году), проблема в том, что этот рост не является итогом повышения оплаты труда в текущем году, а стал результатом «ступенчатого» повышения заработной платы в бюджетном секторе в конце прошлого года в рамках исполнения «майских указов» президента.

Остальные компоненты реальных доходов населения, главные из которых пенсии и пособия, опирающиеся на доходы государства, не повышались с теми же темпами, что и заработная плата, и оценка их прироста в текущем году составляет всего 2,9-3,2%.

При этом быстрыми темпами растет кредитование населения, во многом – краткосрочное потребительское кредитование. Эксперты указывают, что поверившие в устойчивость своего финансового положения частные заёмщики больше не избегают высоких ставок по потребительским кредитам и с упорством, достойным лучшего применения, «вновь с размаху опираются на долговой рычаг», который больно бил их ранее – во время кризисов 2008-2009 годов и 2014-2016 годов.

Потребление населения расширяется достаточно медленно, находясь в стагнации (апрель: +0.2%, май: 0%, июнь: +0.5%): такая динамика наблюдалась длительное время как в продажах продовольствия, так и непродовольственных товаров. Напомним, что, по данным холдинга «Ромир», «средний чек» на покупку снижался два месяца подряд – апрель и май.

На уровне опросов топ-менеджеров компаний также зафиксировано ухудшение ситуации: индекс деловой активности PMI третий месяц подряд падает ниже уровня в 50 пунктов, отделяющий осторожный оптимизм в оценке состояния экономики от стагнации. Скорость падения индекса увеличивается: 49,8 пункта в мае, 49,5 – в июне и 48,1 – в июле. В то же время в российской экономике вновь снижается спрос на труд. Совокупное спрос на рабочие места (численность занятых плюс вакансии) после роста с 72,2 млн в июле 2015 года до 74 млн в апреле этого года в июне снизился до 73,9 млн. Этот процесс «свидетельствует о том, что компании «настраиваются» на длительную стагнацию рынков», констатируют эксперты ЦМАКП.

Реализация пакета мер в области налоговой и пенсионной политики – повышение пенсионного возраста и рост ставки НДС с 18% до 20% – представляется чрезмерно рискованной», предупреждают аналитики. «Ключевой проблемой выступает… недостаточная проработка как реализации указанных мер в сложившейся сейчас социально-экономической ситуации, так и взаимодействие эффектов предлагаемых реформ друг с другом и с другими предлагаемыми мерами системного характера», – указывается в докладе.

В правительстве, вероятно, недооценивают «влияние повышения НДС на финансовое положение компаний, инвестиции и оплату труда (как налоговую базу для социальных отчислений)», а также влияние повышения пенсионного возраста на уровень бедности, отмечают эксперты, констатируя, что «существенная часть бедных – это работающее население». По их оценкам, в среднем по экономике уровень потерь работниками, при повышении пенсионного возраста, ожидаемых доходов при достижении ими «старого» пенсионного возраста составляет примерно 25%, в отдельных отраслях – сельском хозяйстве, образовании, государственном управлении и др. – 30-35%.

Также власти недооценивают тот факт, что повышение пенсионного возраста войдет в резонанс с заявленной президентом РФ модернизацией производства, которая может привести к сокращению на крупных и средних предприятиях 3,1-3,4 млн человек.

Кроме того, последующий «разогрев» рынка труда и повышение НДС, ухудшающее положение компаний, будут оказывать негативное влияние на динамику заработной платы и соответственно на потребление, что тоже недооценивается при планировании реформ, говорится в исследовании. В результате недоучтенные социальные риски способны сорвать планы властей РФ в реализации стратегических задач по развитию экономики страны посредством «энергичного маневра ресурсами», т.е. снижения или стабилизации финансовой нагрузки на госказну за счет пенсионной реформы и последующей модернизации экономики за счет высвободившихся средств, заключают эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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