Сторожи, дворники и продавцы: миллионы россиян вынуждены работать за копейки после выхода на пенсию

Около 40% россиян после выхода на пенсию продолжают трудиться. Из них многие вынуждены менять профессию и идти на понижение статуса, чтобы сохранить доход. При этом даже работающие полный день пенсионеры получают в 1,5 раза меньше тех, кому удалось остаться на прежнем месте. Эксперты указывают, что по окончании пенсионной реформы таких людей станет значительно больше.

В настоящее время в России более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин – 10,7 млн, женщин – 25,9 млн). По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) – 3,3%, пишет «Коммерсант».

По оценкам Высшей школы экономики, по последнее десятилетие рост занятости среди пенсионеров увеличился до 40%, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Больше половины из тех, кто собирается выйти на пенсию, сообщают о том, что намерены продолжать работать. В первую очередь они стремятся сохранить свой доход. Сейчас средняя пенсия в России составляет только 31% от зарплаты.

Большинство российских пенсионеров хотят работать на том же месте, однако далеко не всем удается сохранить не только должность, но и статус. Нейтрально к возрасту сотрудников относятся в бюджетных отраслях – в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК. При этом в частном секторе возможность для трудоустройства резко падает после 45 лет.

Чаще всего сменившие работу пенсионеры трудятся в низкооплачиваемых отраслях. Мужчины идут работать сторожами и дворниками, женщины – продавцами, уборщицами, билетными контролерами и консьержками. Как правило, они зарабатывают в 1,5 раза меньше тех, кто остался на прежнем месте. Зачастую работающих пенсионеров даже не оформляют как официальных работников.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля, второе намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. 21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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