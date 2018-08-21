В 2019 году тарифы ЖКХ хотят поднять дважды – на 1,7% и 4%

Министерство энергетики предложило дважды увеличить ставки тарифов ЖКХ в 2019 году. Общее повышение составит более чем 5%. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вячеслав Кравченко.

Первое повышение, согласно инициативе Минэнерго, должно состояться с января будущего года, коммуналка подрастет на 1,7%. Второй этап роста тарифов запланирован на июль 2019 года – на 4%, рассказал Кравченко РИА «Новости».

Увеличение коммунальных платежей на 1,7% обусловлено повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Вторая индексация привязана к величине инфляции, которая, по прогнозам Центробанка, не должна превысить 4%.

Ранее с предложением дважды повысить тарифы ЖКХ выступало Минэкономразвития. В целях предотвращения «негативных тарифных последствий» МЭР выступает за то, чтобы с 1 января 2019 года поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги частично – на 1,7%.

Второй этап повышения министерство также запланировало на 1 июля, но величину индексации предложило скорректировать так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Речь шла о росте коммуналки на 2,4%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

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