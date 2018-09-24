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Понедельник, 24 сентября 2018, 15:41 мск

Новости Экономика

Назначена дата второго чтения пенсионной реформы

Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении резонансный законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

По словам главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, второе чтение пенсионной реформы в парламенте состоится в среду, 26 сентября. Кроме того, парламентарий сообщил, что комитет поддержал поправки президента, внесенные ко второму чтению, и рекомендует Госдуме одобрить их.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Госдума уже на этой неделе рассмотрит законопроект по изменению пенсионного законодательства во втором чтении.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова подтвердила, что законопроект о пенсионной реформе будет рассмотрен во втором чтении 26 сентября. Володин уточнил, что всего в профильный комитет по труду и социальной политике ко второму чтению поступило 286 поправок к пенсионному законопроекту.

Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

19 июля документ был принят в первом чтении благодаря усилиям депутатов от «Единой России», остальные фракции – КПРФ, СР и ЛДПР – голосовали против пенсионной реформы. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом. В минувшую пятницу, 21 сентября, Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу предпенсионеров.

Стоит отметить, что инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны – в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. В различных российских регионах прошли акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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