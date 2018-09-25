Проблемы российских банков оценили в 4 трлн рублей

Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили объем потенциальных проблем банковcкого сектора России в 4 трлн рублей. По словам экспертов, банки смогут покрыть только половину этой суммы из собственных резервов.

Согласно докладу Fitch с конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору», из 4 трлн рублей потенциальных проблем российского банковского сектора половину составляют кредиты третьей категории с просрочкой более 90 дней по МСФО 9 у 20 крупнейших банков, пишет РБК.

Из этого объема без помощи государства банки в состоянии «переварить» 2 трлн рублей. Во столько оценивается дорезервная прибыль банковского сектора в год. Таким образом, делают вывод аналитики, расходы государства и Центробанка на поддержку сектора остаются высокими.

Кроме того, Fitch прогнозирует, что расходы на чистку российской банковской системы составят примерно 550 млрд рублей. В агентстве отметили, что лицензии лишатся еще около 150 банков, которые занимают около 2% рынка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в скором времени собирается завершить расчистку банковского сектора. По состоянию на 1 сентября 2018 года в российской банковской системе числилось 470 кредитных организаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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