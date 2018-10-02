Для россиян готовят прогрессивную шкалу энергопотребления

Российское правительство вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что норма потребления электроэнергии для населения составит 300 кВт/ч в месяц. Рассчитываться она будет по базовому тарифу. Потребление в диапазоне от 300 до 500 кВт/ч предполагает повышенный тариф, а свыше 500 кВт/ч в месяц – «экономически обоснованный».

Газета пишет, что объем потребления будет рассчитываться на отдельно взятое домохозяйство, а не по числу проживающих потребителей. По словам эксперта АКРА Натальи Пороховой, при среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в социальную норму уложится большинство домохозяйств.

Помимо прогрессивной шкалы, в проекте отмечается сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное приведение базового коэффициента к 1 вместо нынешнего 0,7. В частности, готовиться к уменьшению субсидий стоит жителям сёл и гражданам, в чьих домах установлены электроплиты.

По данным издания, новая схема была одобрена вице-премьером Дмитрием Козаком, а министерства и ФАС должны к 15 января 2019 года подготовить проекты нормативных документов. Ранее соцнорму энергопотребления планировали ввести в 2013 году.

Москва, Иван Гридин

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