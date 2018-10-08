Санкции в действии: Дерипаска остался без элитных особняков в США (ФОТО)

В США заморозили американские активы российского миллиардера Олега Дерипаски, попавшего весной под санкции. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в Министерстве финансов США.

По сведениям издания, под «заморозку» попали принадлежащие бизнесмену особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне и другие активы. Дерипаска стал владельцем дома в районе Ист-Сайд в Нью-Йорке в 2008 году. Покупка обошлась предпринимателю в $42,5 млн, уточняет газета. Отмечается, что в доме Дерипаски в Нью-Йорке проживает бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова с детьми.

Нью-йоркский особняк, принадлежащий, по данным американской газеты, Дерипаске, фото: nypost.com, John Roca

Информацию о вашингтонском особняке Дерипаски газета не приводит. Представители олигарха отказались от комментариев.

Издание также сообщает, что американские власти ведут переговоры с бизнесменом об отказе от операций с некими активами в Европе, чтобы они не попали под ограничительные меры. Что это за активы, не уточняется.

Как сообщал РИА «Новый День», 6 апреля американский минфин включил Олега Дерипаску, а также подконтрольные ему компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает для них полную изоляцию от глобальной финансовой системы. Решение Вашингтона спровоцировало резкое падение стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами пояснил, что выпустил постановление, согласно которому американские власти могут снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В мае Дерипаска покинул советы директоров группы компаний En+ и «РусАла» вслед за гендиректором и семью директорами, представляющими En+.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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