Экономическая яма: составлен рейтинг покупательской способности 100 городов Лучше всего живут на севере, хуже – на юге

В России самые высокие зарплаты и покупательская способность зафиксированы на севере и на Дальнем Востоке, низкие – на юге страны и Северном Кавказе. Согласно последнему исследованию, Москва находится на 5 месте в списке.

Отмечается, что при составлении рейтинга, который был составлен по заказу РИА «Новости», было рассчитано соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Лидером списка оказался Южно-Сахалинск. В первом полугодии средняя чистая зарплата там составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. На втором месте – Салехард, где на одну зарплату можно купить 3,55 «набора». На третьей и четвертой позициях Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

В Москве, которая занимает пятое место по соотношению зарплаты и стоимости стандартного набора – индекс составляет 2,97.

При этом, как отмечается, города-миллионники в целом показывают неплохую статистику: для Санкт-Петербурга соотношение составляет 2,44, Красноярска – 2,4, Казани – 2,28, Екатеринбурга – 2,25, Уфы – 2,21, Челябинска и Омска – по 2,16.

Заметно хуже ситуация в южных регионах России и на Северном Кавказе.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области. Там соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор – накопить на машину и жилье – для большинства жителей этого города содержать детей уже становится сложным.

На предпоследнем месте расположился Севастополь – индекс составляет -1,41. Как пояснят эксперты, высокие цены в городе стали частично следствием развития туризма

«Аутсайдерами» также оказались Нальчик, Махачкала и Черкесск – регионы, где цены на продукты невысокие, однако это не компенсирует низкие зарплаты.

Напомним, реальные доходы жителей страны в месячном выражении, по данным Росстата, падают. В мае они снизились сразу на 9,3% в сравнении с апрелем. В июле по сравнению с июнем сократились на 4,7%.

При этом, по данным макроэкономического прогноза, опубликованном в октябре, рост зарплат замедлится из-за завершения предвыборного периода. Кроме этого, на значительную часть жителей страны возрастает налоговая нагрузка в результате повышения НДС. Доходы населения также пострадают из-за принятой и подписанной президентом РФ пенсионной реформы – 2 млн человек не получат своих пенсий в 2019 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.18

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