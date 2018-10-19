Потеря документов и устаревший софт: Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов

Счетная палата проверила работу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Аудиторы пришли к выводу, что взыскание налогов и долгов с физических лиц происходит недостаточно быстро. Приставы теряют документы из-за перегрузки, а взаимодействие с налоговиками и ГИБДД осложняют бюрократия и отсутствие софта.

Проверку проводили с мая по сентябрь, в это время в информационной системе государственных и муниципальных платежей не было данных о начислениях почти по половине (91,8 млн) исполнительных производств в отношении физлиц и ИП на сумму около 8,2 трлн рублей, передает РБК. По данным СП, на одного жителя России трудоспособного возраста в среднем приходится два исполнительных производства с суммой обременения около 19 тысяч рублей.

Аудиторы отмечают, что приставы плохо взаимодействуют с налоговой службой, а также с ГИБДД. В основном это объясняется отсутствием единого программного продукта, позволяющего обмениваться информацией в процессе взыскания задолженности, формальностью сверок количества и суммы переданных и принятых к исполнению документов.

Счетная палата выбрала для проверки 154 исполнительных листа, которые были отравлены в ФССП. Выяснилось, что только 49 документов действительно получили. Десять потеряны приставами, 83 исполнительных документа не направлялось по разным причинам, а пять так и не нашлись до завершения проверочных мероприятий.

Аудиторы указали на большую загруженность приставов. Норма исполнительных производств на одного судебного пристава-исполнителя превышена в 18,3 раза. Частично решить проблему могла бы глубокая цифровизация работы ведомства, в настоящее время уровень программного обеспечения ФССП равнозначен ручному управлению базами данных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

Шойгу дал оценку российско-китайским отношениям. / Востсибтранскомбанк лишился лицензии из-за недостачи в кассе 130 млн рублей. / Сквер раздора: общественность и церковь попробовали договориться по поводу часовни у ЮУрГУ (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»