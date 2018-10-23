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Вторник, 23 октября 2018, 12:22 мск

Новости Экономика

Россияне рассказали, какую пенсию хотят получать

Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть россиян. Таковы результаты социологического опроса, который провели аналитики рекрутингового агентства SuperJob. Жить только на государственную пенсию рассчитывают лишь 16% респондентов. Остальные задумываются о дополнительных источниках дохода.

Участники опроса также обозначили сумму, которую хотели бы получать, выйдя на пенсию. По средним оценкам респондентов, они хотели бы, чтобы размер пенсии составлял 37,3 тыс. рублей в месяц. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тыс. рублей. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах – три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно. Примечательно, что молодые люди в возрасте до 24 лет готовы довольствоваться 31 тыс. рублей в месяц, в то время как россияне старше 45 лет хотели бы иметь 39,2 тыс. рублей ежемесячно.

Полагаться на государство в вопросе обеспечения достойной старости россияне не готовы, потому рассматривают возможность найти работу или подработку. Так, 29% респондентов считают, что без заработка прожить на пенсию просто не удастся. Такие варианты получения дохода, как средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы, выбрали 7% респондентов. Затруднились с ответом на этот вопрос 23% опрошенных.

Как пишет «Российская газета», респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

Москва, Иван Гридин

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