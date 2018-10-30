В России вырастет налог на роскошь

В скором будущем в России вырастут налоги на элитные дома, машины, яхты и прочее роскошное имущество. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее»,– заявил министр.

При этом Силуанов отметил, что у правительства нет планов введения прогрессивной шкалы налогообложения вместо единых 13%. По его словам, богатые люди найдут способы не платить повышенный налог, «в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны». Министр подчеркнул, что плоская шкала «уже устоялась», и менять законодательство, «наверное, было бы неправильно».

Ранее слухи о возможности внедрения прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц опроверг президент Владимир Путин. «Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», – объяснил глава государства.

В настоящее время в России нет понятия «налог на роскошь», но, например, для дорогих автомобилей действует повышенная ставка транспортного налога. Вместе со стоимостью машины растет и налоговое отчисление. Так для транспортных средств ценой 3-5 млн рублей коэффициент составляет 1,1-1,5.; от 5-10 млн рублей – коэффициент 2; от 10-15 млн рублей и дороже 15 млн рублей – коэффициент 3.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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