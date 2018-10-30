Силуанова неправильно поняли: Минфин опроверг слова своего главы о налоге на роскошь

Правительство России не будет в ближайшие шесть лет поднимать имущественные налоги на предметы роскоши. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В Минфине указали на грубую ошибку в цитировании первого вице-премьера, передает РИА «Новости». «Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки. Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет завялена неизменность налоговых условий»,– пояснили в министерстве.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоги для богатых со временем вырастут, в частности, он имел в виду ставки налогов «на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее». Точную дату повышения министр не называл.

Кроме того, Силуанов отметил, что у правительства нет планов введения прогрессивной шкалы налогообложения вместо единых 13%. По его словам, богатые люди найдут способы не платить повышенный налог, «в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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