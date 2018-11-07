Коллекторы придут к россиянам за долгами по коммуналке

Коллекторские агентства готовы взяться за взыскание долгов с граждан по счетам за услуги ЖКХ. В настоящее время эффективность взыскания задолженностей коммунальщиками находится на очень низком уровне. В этой связи поставщики поддерживают идею отдать эту работу в руки специалистов.

Как сообщили в «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) «Коммерсанту», сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии –15-20%.

По данным Минстроя, долги населения по коммуналке в целом по России перевалили за 535 млрд рублей. В «Росводоканале» добавили, что ежегодно прирост задолженности по группе «население» составляет около 20%.

Поставщики начали передавать работу по взысканию долгов коллекторским агентствам. При этом уже есть случаи, когда долги граждан передают не только организациям, входящим в реестр ФССП, но и нерегулируемым компаниям.

Эксперты считают, что расширение практики передачи долгов по ЖКХ коллекторам можем вызвать социальную напряженность. Дело в том, что граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей, к тому же у людей в памяти еще живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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