Россия готова закрыть экспорт древесины в Китай

Россия готова ограничить экспорт древесины в Китай. Такое заявление в ходе выступления на правительственном часе в Совете федерации сделал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос спикера Валентины Матвиенко, когда в России решат проблему с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт. «Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», – заявил глава Минприроды.

По его словам, проблему может решить строительство семеноводческих комплексов на территории России за счет Китая. «Я китайским коллегам сказал – давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес», – приводит ТАСС слова Кобылкина.

На это Матвиенко заявила: «Ответ не принимается». «Мы ждем программу, межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок», – заявила спикер, добавив, что сфера лесозаготовок стала очень криминализованной и коррупциогенной.

Стоит отметить, что по данным Рослесхоза, в первом полугодии 2018 года зафиксировано 7,4 тыс. фактов незаконной рубки объемом 470,6 тыс. кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество фактов незаконной рубки снизилось на 3%, объем вырубленной древесины – на 27%.

Москва, Иван Гридин

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