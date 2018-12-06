Медведев анонсировал появление системы контроля за вывозом леса из России

Российское правительство разрабатывает новые меры по борьбе с незаконной вырубкой лесных насаждений и экспорту древесины за рубеж. Об этом премьер-министра Дмитрий Медведев рассказал в интервью пяти телеканалам. Журналисты отметили, что многие россияне, особенно сибиряки сильно обеспокоены вопросом сохранения «зеленого золота» – российских лесов, – и бесконтрольным вывозом древесины, в первую очередь, в Китай.

По словам главы кабмина, помимо уже действующих мер, когда лесозаготовитель на каждый вырубленный гектар должен высадить гектар саженцев, сейчас разрабатываются новые. В частности, он рассказал о создании системы мониторинга по отслеживанию лесозаготовок. Кроеме того, отметил Дмитрий Медведев, российские власти заинтересованы в размещении комплексов по переработке древесины у нас в стране. Переговоры по данной теме ведутся с заинтересованными сторонами.

«Мы обязаны сохранить это богатство (леса – прим. ред.) для потомков. Надо отслеживать товарные потоки. Не так давно мы обсуждали с (президентом РФ – прим. ред.) Владимиром Путиным как раз вопрос о вывозе леса-кругляка. Мы заинтересованы, чтобы переработка велась у нас, а не за рубежом, чтобы не вывозить полужульническим путем кругляк за границу. Для этого внедряем систему маркировки различных видов леса при транспортировке. Эта система называется Лес-ЕГАИС, по аналогии с системой контроля за оборотом алкогольной продукции. Благодаря ей мы сможем знать историю буквально каждого бревна», – рассказал Медведев, отметив, что предлагаемые меры призваны сохранить природные богатства России.

Он также остановился и на вопросе охраны лесов от пожаров. «Помимо этих нелегальных поставок, не меньшая проблема – пожары. Надо вкладываться в пожарную технику. Мы планируем выделить 20 млрд рублей на закупку пожарной техники и увеличить количество инспекторов, дать дополнительные деньги, чтобы их число увеличить. У нас порой 1 инспектор на миллион гектаров леса. Этого, конечно, недостаточно для защиты лесов», – подчеркнул глава правительства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.18

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