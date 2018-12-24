В 2018 году иностранные инвесторы вывели из России рекордный объем средств

Иностранные фонды вывели из России более 1 млрд долларов, что является рекордом с 2013 года. Это один из худших показателей среди фондов развивающихся стран. По словам аналитиков, негативный тренд обусловлен санкционным давлением со стороны США, а также дешевеющей нефтью.

За 2018 год отток капитала из российских фондов составил более 1 млрд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные BofA Merrill Lynch. Больше фонды потеряли в 2013 году – 3,1 млрд долларов. Приток инвестиций был зафиксирован только в начале года, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Осенний исход инвесторов продолжается до сих пор.

Эксперты объясняют аномальное поведение инвесторов на российском рынке геополитическим фоном вокруг страны. В частности, сильное давление оказали санкции США, периодически ужесточаемые Вашингтоном. Так в январе американский Минфин опубликовал «кремлевский список», в который вошли российские чиновники и крупные бизнесмены. Весной в отношении фигурантов списка ввели ограничения. В августе сенаторы предложили ужесточить антироссийские санкции.

Кроме того, пессимизма добавили цены на нефть. Если раньше инвесторы спокойно относились к изменениям на нефтяном рынке, тогда когда были пробиты уровни 60 и 55 долларов за баррель, этот фактор стал доминировать.

В то же время фондовые индикаторы российского рынка акций оказались в числе лучших. Все дело в том, что с уходом иностранных инвесторов наблюдался устойчиво высокий спрос со стороны российских бизнесменов, которые переключились с облигаций на акции, видя большую доходность в дивидендах.

Впрочем, участники рынка сомневаются, что тенденция сохранится в дальнейшем. Слабый рубль немного поможет рублевым ценам на акции, однако определять поведение инвесторов при других негативных факторах, а именно, при росте ВВП всего на 1% и инфляции свыше 5%, девальвация нацвалюты уже не будет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.18

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