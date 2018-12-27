Минстрой предупредил о повышении тарифов на воду и тепло

В Минстрое России убеждены, что при введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности вырастут тарифы на тепло, воду и водоотведение. Это следует из письма министерства на имя вице-премьера Дмитрия Козака.

Минэнерго предлагает ввести оплату за резерв сетевой мощности для потребителей категории «свыше 670 кВт» в случае неиспользования всей сетевой мощности. Сети получают плату за реальный объем потребления, однако им приходится держать лишнее оборудование, что приводит к увеличению их расходов. Минэнерго инициирует введение платы за резервную мощность с 2020 года при потреблении менее 60% от заявленного. На начальном этапе предполагается оплата 10% резерва, а переход к полной оплате планируется к 2024 году, сообщает газета «Коммерсантъ». Глава правительства Дмитрий Медведев поддержал идею.

По мнению Минстроя, увеличение затрат на оплату электроэнергии вызовет прирост тарифов тепловиков и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, поскольку поставщики тепла и водоканалы будут вынуждены заложить эти расходы в тарифы ЖКХ либо пойти на сокращение ремонтов. В министерстве указывают, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за услуги ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ». В Минстрое при этом назвали предложение коллег в целом некорректным, поскольку резерв мощности определяется заявителем не произвольно, а исходя из действующих нормативов.

В министерстве не стали уточнять, насколько возрастут тарифы в случае принятия проекта правительственного постановление, подготовленного Минэнерго, отметив лишь, что следует подробно проанализировать «вероятные последствия для отраслей ресурсо- и энергоснабжения». Опрошенные изданием эксперты и участники рынка полагают, что больше всего изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост тарифов ЖКХ может достичь 3-5%.

Между тем в Минэнерго не согласились с мнением Минстроя и настаивают, что тарифы не вырастут, а у предприятий ЖКХ есть право отказаться от неиспользуемой мощности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.18

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