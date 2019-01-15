За неполный год смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек

За 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайдаровского форума. Лидерами по данному показателю стали Псковская, Тверская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. В этих регионах на убыль населения составила 7 человек на 1 тыс. жителей. При этом, по словам Голиковой, естественный прирост фиксируется только в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области.

Она отметила, что в целом за 11 месяцев прошлого года «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения». Коэффициент рождаемости, как указала Голикова, тем временем составил 11 на 1 тыс. населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила она, добавив, что смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно уровню января-ноября 2017 года», передает РБК. Приток мигрантов, за счет которого удавалось компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан в прошлом году, пишет издание.

Голикова заявила, что в кабмине рассчитывают, что естественная убыль населения сменится приростом в 2023-2024 годах. Отметим, что по данным Росстата, естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тыс. человек, а годом ранее в России был зафиксирован прирост населения на 5400 человек.

Москва, Иван Гридин

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